Долгополов вийшов у третє коло тенісного супертурніру в Майамі

Український тенісист Олександр Долгополов вийшов до третього раунду турніру серії "Мастерс" в Майамі, США. У матчі другого кола киянин обіграв 16-ю ракетку турніру іспанця Томмі Робредо: 6-7(1) 6-3 7-5, повідомляє Тенісний портал України.

Поєдинок тривав 2 години 17 хвилин.

На рахунку Долгополова 2 ейси і 4 подвійні помилки, Робредо відзначився 5-ма подачами навиліт і також зробив 4 подвійні помилки.

У вирішальному сеті Долгополов поступався 0-2, але зумів відігратися.

Українець здобув перемогу, реалізувавши третій матчбол в 12-му геймі третьої партії на подачі іспанця.

Наступним суперником українця стане Томас Белуччі з Бразилії, який обіграв уругвайця Пабло Куеваса- 2:6, 6:2, 7:5.

Долгополов залишився єдиний українцем, хто продовжує боротьбу на турнірі в Майамі. Раніше з числа учасників вибули Еліна Світоліна (програла у 3-му колі), Катерина Козлова і Сергій Стаховський (1-е коло).