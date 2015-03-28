Марія Музичук вийшла до півфіналу Чемпіонату світу з шахів

У Сочі (Росія) завершився чвертьфінальний матч Чемпіонату світу з шахів, в якому українка Марія Музичук обіграла рейтинг-фаворита турніру Хампі Конеру з Індії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Доля матчу була вирішена в чотирьох партіях - 2,5:1,5 очка.

Конеру була не просто основним фаворитом турніру, а в попередніх раундах змагань виграла всі матчі з рахунком 2:0. Але, у першій партії матчу з українкою програла на 29-му ході. Втім, у повторній партії індійка виграла і доля матчу вирішувалася в бліці. Тут Музичук звела внічию першу партію білими фігурами, а в матчі - чорними - несподівано зуміла виграти і залишити суперницю за бортом турніру.

В іншому чвертьфіналі з участю сестри Марії - Анни Музичук - все вирішувалося на тай-брейку. Основні дві партії завершилися внічию, а у бліці суперниці обмінялися перемогами чорними фігурами. В супербліці, де і вирішилася доля матчу, Крамлінг виграла білими фігурами, а чорними зуміла звести партію внічию - 3,5:2,5 очки.

У півфіналах зійдуться Музичук - Дронваллі Харик (Індія), Крамлінг - Наталія Погоніна (Росія).

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з шахів серед жінок проходить в Сочі (Росія) з 16 березня по 7 квітня.