Чорногорія й Росія не дограли матч через заворушення на трибунах

Все почалося з того, що у голкіпера росіян Ігоря Акінфєєва вже на першій хвилині влучив фаєр, який був запущений з трибун, пише Чемпіон.

Як стало відомо пізніше, воротаря відразу забрали до лікарні.

Після тривалої паузи матч було вирішено продовжити, але вболівальники на цьому не заспокоїлися.

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У другому таймі, після нереалізованого Романом Широковим пенальті на 66-й хвилині, арбітр знову відвів команди в роздягальні, оскільки в гравця збірної Росії з трибун кинули сторонній предмет.

Цього разу гра була зупинена остаточно за рахунку 0: 0, і тепер, цілком імовірно, Чорногорії зарахують технічну поразку.

В УЄФА пообіцяли винести вердикт протягом трьох днів.