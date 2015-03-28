"Українські отамани" програли матч WSB марокканцям (відео)

Матчева зустріч завершилася з рахунком 2:3.

У Касабланці (Марокко) завершилась матчева зустріч 11-го туру Всесвітньої серії боксу, в якій "Марокканські атласні леви" приймали "Українських атаманів" і виграли з рахунком 3:2. Доля матчу була вирішена в останньому п`ятому бої. Вагова категорія 49 кг: Заєр Ясін «Атласні леви» – Хасанбой Дусматов «Українські отамани» - 45:50, 45:50, 45:50. Вагова категорія 56 кг: Мохамед Хамут «Атласні леви» – Микола Буценко «Українські отамани» - перемога Хамута технічним нокаутом у 4-му раунді. Вагова категорія 91 кг: Амін Аззоузі «Атласні леви» – Арсен Азізов «Українські отамани» - 48:47, 49:46, 50:45. Вагова категорія 75 кг: Саід Харнуф «Атласні леви» – Хуршидбек Норматов «Українські отамани» - 45:50, 45:50, 45:50. Вагова категорія 64 кг: Хамза Ель Барбарі «Атласні леви» – Дмитро Грінченко «Українські отамани» - 49:46, 49:46, 49:46.

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