Збірна України програла Іспанії у відборі Євро-2016

У Севільї (Іспанія) завершився матч 5-го туру відбіркового етапу чемпіонату Європи з футболу 2016 року, в якому збірна Іспанії приймала на своєму полі команду України і виграла з рахунком 1:0.

Доля матчу була вирішена в середині першого тайму.

На 28-й хвилині гол забив забив Альваро Мората. Комбінацію за участю Іньєсти і Коке завершував Мората, який продавив Хачеріді і перекинув П'ятова - 1:0.

У час, що залишився іспанці контролювали м'яч і впевнено довели гру до перемоги. Українці мали кілька шансів при розіграші штрафного, але Артем Федецький так і не зумів використати свої можливості.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за перебігом подій.

В паралельних матчах Групи С збірна Словаччини обіграла команду Люксембургу - 3:0, а Македонія поступилася Білорусі - 1:2.

Таким чином, після 5 турів одноосібним лідером залишається збірна Словаччини - 15 очок, в Іспанії - 12 балів, України - 9, Білорусі - 4, Македонії - 3, Люксембургу - 1.

Матчі 6-го туру групового етапу відбіркового турніру Євро-2016 відбудуться 14 червня.