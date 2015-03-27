УЄФА знову покарав київське "Динамо" штрафом і частковим закриттям трибун
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оштрафував київське "Динамо" на 15 тис. євро і дискваліфікував два сектори НСК "Олімпійський" на найближчий матч Ліги Європи.
Санкція буде діяти під час проведення гри 1/4 фіналу єврокубка "Динамо" - "Фіорентина" (Італія), повідомляє офіційний сайт УЄФА.
«Динамо» не зможе розраховувати на підтримку найбільш активних уболівальників - "ультрас" - які розташовуються зазвичай в 43 і 45 секторах.
Покарання винесено за расистську поведінку вболівальників, використання піротехніки і велике скупчення людей в проходах між секторами під час гри 1/8 фіналу Ліги Європи проти англійського "Евертона".
Як повідомляв УНІАН, раніше в цьому сезоні УЄФА вже дискваліфікувала один сектор НСК «Олімпійський» на матчі «Динамо» проти «Евертона» через бійку вболівальників під час матчу української команди проти французького «Генгама» в 1/16 фіналу Ліги Європи.
«Динамо» прийме «Фіорентину» на своєму полі 16 квітня.