УЄФА знову покарав київське "Динамо" штрафом і частковим закриттям трибун

Санкція буде діяти під час проведення гри 1/4 фіналу єврокубка "Динамо" - "Фіорентина" (Італія), повідомляє офіційний сайт УЄФА.

«Динамо» не зможе розраховувати на підтримку найбільш активних уболівальників - "ультрас" - які розташовуються зазвичай в 43 і 45 секторах.

Покарання винесено за расистську поведінку вболівальників, використання піротехніки і велике скупчення людей в проходах між секторами під час гри 1/8 фіналу Ліги Європи проти англійського "Евертона".

Як повідомляв УНІАН, раніше в цьому сезоні УЄФА вже дискваліфікувала один сектор НСК «Олімпійський» на матчі «Динамо» проти «Евертона» через бійку вболівальників під час матчу української команди проти французького «Генгама» в 1/16 фіналу Ліги Європи.

«Динамо» прийме «Фіорентину» на своєму полі 16 квітня.