УЄФА заборонив вивішувати політичні банери на матчі Чорногорія - Росія
15:13, 27 березня 2015Спорт
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Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) заборонив уболівальникам демонструвати на матчі відбіркового циклу чемпіонату Європи 2016 року між збірними Чорногорії та Росії атрибутику, пов'язану з політичною ситуацією.
Сербські фанати на трибуні в Москві вже вивішували прапори ДНР
Про це заявив голова Всеросійського об'єднання вболівальників (ВОБ) Олександр Шпригін, повідомляє ТАСС.
"Відбулася передматчева нарада, на якій делегат матчу сказав, що уболівальникам категорично заборонено демонструвати прапори ДНР та Сербії. Будь-які прояви, пов'язані з політикою, будуть суворо заборонені. Чорногорська поліція, у свою чергу, пообіцяла, що огляд при виході на трибуни буде жорстким", - сказав Шпригін.
Раніше стало відомо, що підтримати збірну Росії на цей матч приїдуть 200 уболівальників з Сербії.
Матч відбіркового циклу Євро-2016 Чорногорія - Росія відбудеться 27 березня в Подгориці.
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