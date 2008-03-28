Кличко-молодший назвав дати майбутніх поєдинків

Чемпіон світу з боксу у важкій вазі за версіями IBF (Міжнародна федерація боксу) і WBO (Всесвітня боксерська організація) українець Володимир Кличко визначився з датами майбутніх поєдинків.

Свій наступний бій він проведе в липні в Німеччині проти обов`язкового претендента WBO американця Тоні Топмсона, а в кінці 2008 року вийде на ринг проти росіянина Олександра Повєткіна, який є обов`язковим претендентом за версією IBF. Про це сам Кличко повідомив в інтерв`ю виданню Bild.

"Спочатку я вийду на ринг проти Томпсона, який найдовше чекав чемпіонського бою. Думаю, німецькі уболівальники не забули його бій з Луаном Краснічі, в якому влітку минулого року американець нокаутував свого суперника. В кінці року я зустрінуся з Повєткіним", - сказав чемпіон світу.

На бій Кличко – Томпсон претендують чотири міста – Гамбург, Дюсельдорф, Кельн і Мангейм. Бій українця з Повєткіним може відбутися на новій арені О2 в Берліні.

Лента.ру