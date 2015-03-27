6 квітня світ відзначатиме Міжнародний день спорту

Вже вдруге в історії за ініціативи Міжнародного Олімпійського Комітету та за підтримки Організації Об’єднаних Націй 6 квітня по всьому світу відзначатимуть Міжнародний день спорту заради розвитку та миру.

Рішення щодо відзначення цього Дня було одноголосно прийнято у 2013 році під час Генеральної Асамблеї ООН. Воно й недивно, адже спорт, будучи одним з інструментів освіти, розвитку і миру, сприяє зміцненню співпраці, солідарності, терпимості, розуміння та соціальної інтеграції на місцевому, національному та міжнародному рівнях, а також є своєрідним каталізатором соціальних змін у всіх куточках світу.

Національний олімпійський комітет України, як і в минулому році, активно підтримує дану ініціативу та готує чимало активностей по всій країні, а саме майстер-класи уславлених спортсменів, зустрічі з Олімпійськими чемпіонами та призерами, різноманітні конкурси та лекції на спортивну тематику тощо.