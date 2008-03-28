Шева забив рекордний гол

Андрій Шевченко забив свій 37-й м`яч за збірну, збільшивши своє лідерське положення за цим показником. Найближчий конкурент - Сергій Ребров - має 15 голів і вже не залучається до збірної.

А ось за іншим пунктом - зіграним матчам - форвард "Челсі" поступається іншому ветеранові - Олександру Шовковському, на рахунку якого 84 матчі. Зате позавчора Шева став другим футболістом, який підкорив рубіж у 80 матчів. Відповідаючи на запитання про ювілей, Андрій сказав: "Приємно, звичайно, але я поки що не маю наміру завершувати кар`єру. Сподіватимемося, що проведу і свій сотий матч за збірну".

До речі, хороший шанс відзначити круглий ювілей, крім Шовковського і Шевченка, має також Анатолій Тимощук, на рахунку якого 76 поєдинків за збірну. Може добратися до сотні Андрій Воробей (68 ігор) і Андрій Несмачний (65). А ось Сергій Ребров з цією думкою, схоже, розпрощався, хоча на його рахунку 75 виходів у синьо-жовтій футболці.

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