Шахістка Музичук виграла в чвертьфіналі Чемпіонату світу у головного фаворита турніру індійки Конеру

Партія завершилася на 29-му ході, повідомляє офіційний сайт турніру.

Конеру має найвищий рейтинг серед усіх учасниць турніру і вважається головним фаворитом. До того ж, на всіх попередніх стадіях турніру вона вигравала свої матчі з рахунком 2:0, жодного разу не зігравши навіть внічию.

У сьогоднішній партії Музичук грала білими фігурами і досить швидко, на 29-му ході, змусила суперницю здатися.

Тепер, для виходу у півфінал, українці досить буде завтра, 27 березня, звести другу партію внічию.

В іншому матчі 1/4 фіналу сестра Марії - Ганна Музичук, у першій партії чорними грала проти Піа Крамлінг (Швеція) та звела партію внічию.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з шахів серед жінок проходить в Сочі (Росія) з 16 березня по 7 квітня.