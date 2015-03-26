Боксери "Українських атаманів" та "Марокканських атласних левів" успішно пройшли процедуру зважування перед матчем WSB

Учасники 11-го туру группового етапу змагань Всесвітньої серії боксу (WSB) «Українські отамани» та «Марокканські атласні леви» пройшли офіційну процедуру зважування.

Усі спортсмени вклалися у відведений ліміт, повідомляє прес-служба "отаманів" Отож, на вагах боксери показали наступні результати Вагова категорія 49 кг: Заєр Ясін «Атласні леви» 48,6 кг – Хасанбой Дусматов «Українські отамани» 48,8 кг Вагова категорія 56 кг: Хумут Мохамед «Атласні леви» 55,8 кг – Микола Буценко «Українські отамани» 55,7 кг Вагова категорія 64 кг: Ель Барбарі Хамза «Атласні леви» 63,8 кг – Дмитро Грінченко «Українські отамани» 63,8 кг Вагова категорія 75 кг: Харноуф Саід «Атласні леви» 74,5 кг – Хуршидбек Норматов «Українські отамани» 74,7 кг Вагова категорія 91 кг: Аззоузі Амін «Атласні леви» 88,6 кг – Арсен Азізов «Українські отамани» 89,1 кг Матчева зустрічі між «Українськими отаманами» та «Марокканськими атласними левами» пройде 27 березня у місті Касабланка (Марокко). Сайт УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію матчу опівночі з 27 на 28 березня.

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