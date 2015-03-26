Олімпійська чемпіонка з біатлону Підгрушна оголосила про повернення у великий спорт

У перегонах вона буде приймати участь починаючи з сезону 2015/16, повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

Сезон 2014/15 спортсменка пропустила. Під час паузи в кар'єрі вона була заступником міністра Молоді і спорту України Дмитра Булатова, а потім деякий час працювала у команді нового міністра Ігоря Жданова.

Підгрушна стала чемпіонкою світу в спринтерській гонці на чемпіонаті світу в чеському Нове-Мєсто у 2013-му році. Там вона також завоювала срібло в естафеті і бронзу в гонці переслідування. А через рік вона виграла олімпійське золото Сочі-2014.