Троє українських каратистів змагатимуться за нагороди І Європейських Ігор

Саме на цьому турнірі були визначені володарі ліцензій на I Європейських ігри 2015 року, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Згідно доповіді технічного делегата Європейської федерації карате збірна команда України виборола 3 ліцензії на Ігри в Баку. На Іграх нашу команду представлятимуть Катерина Крива (50 кг), Ілля Нікулін (75 кг) і Ярослав Горуна (84 кг). Всі спортсмени є представниками Львівської області.

Як повідомляв УНІАН, Європейські ігри, які пройдуть з 12 по 28 червня 2015 року в Баку, є першими в історії Європейського континенту. У загальній кількості в 2015 році в Баку будуть проведені 20 спортивних змагань: 16 з олімпійських видів спорту та 4 - з неолімпійських. Більше 6 тисяч спортсменів з усіх кінців Європи представлятимуть свої країни протягом 17 днів змагань.