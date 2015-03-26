Троє українських каратистів змагатимуться за нагороди І Європейських Ігор

14:59, 26 березня 2015
Спорт
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Відбулося завершальне засідання Європейської федерації карате (ЕKF) з підведення підсумків чемпіонату Європи, який нещодавно проходив у турецькому Стамбулі. 

Українські каратисти будуть змагатися в Баку / wkf.com.ua

Саме на цьому турнірі були визначені володарі ліцензій на I Європейських ігри 2015 року, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Згідно доповіді технічного делегата Європейської федерації карате збірна команда України виборола 3 ліцензії на Ігри в Баку. На Іграх нашу команду представлятимуть Катерина Крива (50 кг), Ілля Нікулін (75 кг) і Ярослав Горуна (84 кг). Всі спортсмени є представниками Львівської області.

Як повідомляв УНІАН, Європейські ігри, які пройдуть з 12 по 28 червня 2015 року в Баку, є першими в історії Європейського континенту. У загальній кількості в 2015 році в Баку будуть проведені 20 спортивних змагань: 16 з олімпійських видів спорту та 4 - з неолімпійських. Більше 6 тисяч спортсменів з усіх кінців Європи представлятимуть свої країни протягом 17 днів змагань.

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