Головним тренером чоловічої збірної України з важкої атлетики затверджений Михайло Мацьоха
13:54, 26 березня 2015Спорт
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Головним тренером національної чоловічої збірної України з важкої атлетики затверджений заслужений тренер України, президент Хмельницької федерації важкої атлетики Михайло Мацьоха.
Михайло Мацьоха підготував двох олімпійських чемпіонів та призера Ігор / uwf.in.ua
Новий наставник був одноголосно затверджений на посаду комісією на чолі з першим заступником Міністра молоді та спорту Ігорем Гоцулом, повідомляє прес-служба Федерації важкої атлетики України.
За роки своєї кар'єри Михайло Мацьоха підготував двох Олімпійських чемпіонів Тимура Таймазова (Атланта, 1996) та Олексія Торохтія (Лондон, 2012), а також «бронзового» призера Ігор Дениса Готфріда (Атланта, 1996).
З 2008 року Мацьоха є головним тренером з важкої атлетики спортивного клубу «Епіцентр», який підготував найсильніших спортсменів України - Артема Іванова, Ігоря Шимечко та Юрія Чикиду.
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