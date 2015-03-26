Головним тренером чоловічої збірної України з важкої атлетики затверджений Михайло Мацьоха

Новий наставник був одноголосно затверджений на посаду комісією на чолі з першим заступником Міністра молоді та спорту Ігорем Гоцулом, повідомляє прес-служба Федерації важкої атлетики України.

За роки своєї кар'єри Михайло Мацьоха підготував двох Олімпійських чемпіонів Тимура Таймазова (Атланта, 1996) та Олексія Торохтія (Лондон, 2012), а також «бронзового» призера Ігор Дениса Готфріда (Атланта, 1996).

З 2008 року Мацьоха є головним тренером з важкої атлетики спортивного клубу «Епіцентр», який підготував найсильніших спортсменів України - Артема Іванова, Ігоря Шимечко та Юрія Чикиду.