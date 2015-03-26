Київське "Динамо" проведе три матчі поспіль на своєму клубному стадіоні

Про це повідомляє прес-служба ФК "Динамо" (Київ).

4 квітня в статусі гостей динамівці зіграють поєдинок 18-го туру Прем'єр-ліги проти одеського «Чорноморця». Початок зустрічі о 17:00.

8 квітня команда прийме луганську «Зорю» у матчі-відповіді 1/4 фіналу Кубка України. Стартовий свисток головного арбітра зустрічі пролунає о 18:30.

Ще одна гра проти тієї ж луганської «Зорі» відбудеться 12 квітня в рамках 19-го туру УПЛ. Матч стартує о 17:00.

Зазначимо, що клубний стадіон є для "Динамо" резервною ареною. В основному, домашні матчі команда проводить на полі головної арени столиці - НСК "Олімпійський". Разом з тим, останнім часом гравці і тренерський штаб "Динамо" скаржилися на поганий стан газону "Олімпійського".