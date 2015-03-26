Збірна України з футболу вирушила на матч з Іспанією

У складі делегації всі 25 футболістів, які були викликані головним тренером команди Михайлом Фоменком на передматчевий збір, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Єдиним винятком стала відсутність травмованого Сергія Сидорчука, якого лікарі команди не допустили до тренувань ще в перший день зборів. Замість нього в табір був викликаний Сергій Рибалка.

У складі команди в Іспанію вирушили:

воротарі - Андрій П'ятов («Шахтар»), Денис Бойко («Дніпро»), Олександр Рибка («Динамо»);

захисники: В'ячеслав Шевчук, Олександр Кучер, Ярослав Ракицький (усі - «Шахтар»), Євген Хачеріді, Микита Бурда (обидва - «Динамо»), Артем Федецький («Дніпро»);

півзахисники - Олег Гусєв, Андрій Ярмоленко, Сергій Рибалка, Денис Гармаш («Динамо»), Руслан Ротань, Євген Коноплянка, Роман Безус (всі - «Дніпро»), Микола Морозюк («Металург» Д), Тарас Степаненко («Шахтар»), Артем Громов («Ворскла»), Руслан Малиновський («Зоря»), Анатолій Тимощук («Зеніт», Росія), Денис Олійник («Вітесс», Нідерланди);

нападаючі - Роман Зозуля («Дніпро»), Пилип Будківський («Зоря»), Артем Кравець («Динамо»).

З 25 футболістів тренеру належить вже безпосередньо перед матчем сформувати заявку з 18 чоловік - 11 гравців основного складу та 7 запасних.

Сьогодні ввечері команда проведе тренування на полі стадіону «Рамон Санчес Пісхуан», де і відбудеться гра.

Як повідомляв УНІАН, матч Іспанія - Україна відбудеться у п'ятницю, 27 березня. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.