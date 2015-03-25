Віце-президент УЄФА Суркіс не виключив бойкоту Україною ЧС-2018
Віце-президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) і почесний президент Федерації футболу України (ФФУ) Григорій Суркіс, напередодні повторно обраний до Виконкому УЄФА, не заперечує можливості бойкоту Україною ЧС-2018 в Росії.
- Разом з тим, український футбольний функціонер сподівається, що крайніх заходів вдасться уникнути, повідомляє Associated Press.Суркіс сподівається уникнути бойкоту Чемпіонату світу / ffu.org.ua
"Напевно, найпростіше сказати, що я підтримую бойкот. Особливо тоді, коли через конфлікт постраждали тисячі людей, багато з яких вбито, - зазначив Суркіс. - Але якщо Мінські угоди будуть діяти, питання про бойкот ЧС-2018 не буде стояти на порядку денному. Давайте почекаємо і не будемо песимістами. Я налаштований оптимістично, тому що мова йде не тільки про мир в Україні. Розмова йде про мир в Європі і на всій планеті".
Як повідомляв УНІАН, через конфлікт в сезоні-2014/15 команди двох країн постійно розводять при жеребкування єврокубкових клубних турнірів. Правда, в УЄФА не виключили, що при жеребкуванні фінальної частини Євро-2016 збірні команди України і Росії можуть потрапити в одну групу. В УЄФА не бачать жодних проблем у проведенні ігор команд двох країн на нейтральному полі, а Євро відбудеться влітку наступного року у Франції.