Більшість гравців "Дніпра" залишаться у збірній на товариський матч з Латвією

За узгодженням між тренерськими штабами збірної України та дніпропетровського «Дніпра» п’ятеро з шести гравців клубу, викликаних до табору національної команди, залишаться у розташуванні команди після гри відбіркового циклу Євро-2016 проти команди Іспанії (27 березня) до закінчення збору - товариської гри проти команді Латвії, що відбудеться 31 березня, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Керівництво «Дніпра» звернулося до головного тренера збірної Михайла Фоменка з проханням відпустити гравців свого клубу після кваліфікаційної гри проти Іспанії, у зв’язку з матчем Кубка України «Чорноморець» - «Дніпро», призначеним на 1 квітня. Дніпропетровський клуб отримав позитивну відповідь наставника на своє звернення.

Однак, зважаючи на бажання самих футболістів залишитися у розташуванні національної команди, тренери збірної та клубу провели повторне обговорення, в результаті якого було досягнуто компромісу. Руслан Ротань повернеться до Дніпропетровська після матчу з іспанцями, а решта дніпропетровців – Артем Федецький, Роман Зозуля, Денис Бойко, Роман Безус та Євген Коноплянка – разом з рештою гравців збірної готуватимуться до товариського матчу з Латвією (31 березня).

"Для нас велика честь грати у кожному матчі національної команди – чи це відбірна гра, чи товариська, - зазначив Артем Федецький, - ми дуже вдячні, що у клубі зрозуміли наше прагнення і підтримали інтереси збірної. Прикро, що виникла така «накладка» в ігровому календарі. Коли ми у таборі збірної, хочемо максимально допомогти головній команді. А свою відданість «Дніпру» доведемо у кожному матчі, в якому нам буде довірено вийти на поле".

Як повідомляв УНІАН, напередодні Дирекція УПЛ призначила дату й час проведення відкладеної гри 1/4 фіналу Кубка України "Чорноморець" - "Дніпро", яка відбудеться 1 квітня о 19.00 на нейтральному полі у Києві. В Одесі матч неможливо проводити через заборону ГУ МВС в Одеській області, яке не може гарантувати безпеку глядачів та учасників гри.