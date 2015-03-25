"Поміж ділом" з Олександрою Лободою

Їх імена ми часто чуємо у випусках новин. Вони - спортсмени, політики, чиновники і локомотиви українського бізнесу. Люди, чий час стоїть нескінченно дорого. Але «Поміж ділом» у них є час, щоб розповісти, як проводять свій вільний час, проаналізувати головні події в країні та світі. По дорозі «Поміж ділом» ми разговорим будь-якого, навіть найбільш закриту персону.

У сьогоднішньому випуску ведучий програми Роман Бебех поспілкувався з ведучою програми "Профутбол" і автором сюжетів Олександрою Лободою.