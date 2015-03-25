Біатлоністка Семеренко визнана найкращою спортсменкою березня

За рішенням Національного олімпійського комітету України найкращою спортсменкою березня визнано біатлоністку Валентину Семеренко. Особистий наставник спортсменки Григорій Шамрай став найкращим тренером березня в Україні, повідомляє прес-служба НОК.

Крапку в дуже успішному сезоні Валентина Семеренко поставила на чемпіонаті світу в фінському Контіолахті., де у гонці мас-старт лідер української збірної здобула медаль найвищого ґатунку, а в спринтерській гонці - бронзову нагороду.

За підсумками сезону 2014-2015 Валентина посіла третє місце в загальному заліку Кубка світу.

Нагадаємо, для Валентини Семеренко це третє високе визнання НОК України. Найкращою спортсменкою місяця в Україні вона ставала у грудні 2013 та 2014 років.

Вже четвертий місяць поспіль звання найкращого спортсмена місяця виборюють саме представники біатлону. Після тріумфу у грудні Валентина Семеренко передала естафету Сергію Семенову, який став найкращим спортсменом січня. У лютому високе визнання отримала Ірина Варвинець.