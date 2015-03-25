"Поміж ділом" з Ігорем Йовічевічем
11:48, 25 березня 2015Спорт
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Програма з в. о. головного тренера "Карпат" Ігорем Йовічевічем
Ігор Йовічевіч / komanda-ua.com
Їх імена ми часто чуємо у випусках новин. Вони - спортсмени, політики, чиновники і локомотиви українського бізнесу. Люди, чий час стоїть нескінченно дорого. Але «Поміж ділом» у них є час, щоб розповісти, як проводять свій вільний час, проаналізувати головні події в країні та світі. По дорозі «Поміж ділом» ми розговоримо будь-яку, навіть найбільш закриту персону.
Сьогоднішній співрозмовник автора програми Романа Бебеха - відомий хорватський футболіст і тренер Ігор Йовічевіч, який з 18 червня 2014 року виконує обов'язки головного тренера ФК "Карпати" (Львів).
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