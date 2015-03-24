Сестри Музичук вийшли у чвертьфінал Чемпіонату світу з шахів

У Сочі (Росія) завершилися партії-відповіді 1/8 фіналу Чемпіонату світу з шахів серед жінок, за підсумками яких до чвертьфіналу пробилися українки Марія і Анна Музичук, повідомляє офіційний сайт змагань.

Обидві спортсменки виграли з рахунком 1,5:0,5 очка і обидві виграли партії чорними фігурами.

Марія вчора виграла партію у ферзевому гамбіті у болгарки Антуанети Стефанової, а сьогодні білими звела другу партію внічию і забезпечила собі путівку в наступне коло змагань.

У свою чергу, Ганна напередодні білими звела партію внічию з Лелой Джавахішвілі (Грузія), а вже сьогодні чорними здобула перемогу в сицилійському захисті.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з шахів серед жінок проходить в Сочі (Росія) з 16 березня по 7 квітня.