Григорія Суркіса переобрано у Виконком УЄФА

За результатами таємного голосування делегатів усіх 54 національних асоціацій, Григорій Суркіс отримав 41 голос та чотирирічний мандат у Виконком УЄФА, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Окрім Григорія Суркіса до складу новообраного Виконкому УЄФА увійшли Анхель Марія Вільяр Льона (Іспанія), Петер Жийєрон (Швейцарія) та Борислав Михайлов (Болгарія), які входили до минулого складу комітету та успішно переобралися на наступний термін, а також Фернанду Гомеш (Португалія), Шандор Чаньї (Угорщина) та Давор Шукер (Хорватія).

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні на XXXIX Черговому Конгресі УЄФА у Відні (Австрія) Мішеля Платіні було переобрано президентом УЄФА на третій чотирирічний термін. Французький футбольний функціонер отримав одноголосну підтримку 54 національних футбольних асоціацій.