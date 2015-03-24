Відкладений матч Кубка України "Чорноморець" - "Дніпро" відбудеться 1 квітня

Матч відбудеться 1 квітня о 19.00, повідомляється на сайті УПЛ.

Гра відбудеться у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Спочатку гра повинна була відбудуться 4 березня, але на вимогу ГУ МВС України в Одеській області її перенесли з міркувань безпеки. У 2015-му році в Одесі поки не відбулося жодного матчу за участю ФК "Чорноморець".