Відкладений матч Кубка України "Чорноморець" - "Дніпро" відбудеться 1 квітня
15:08, 24 березня 2015Спорт
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Дирекція української футбольної Прем'єр-ліги затвердила нову дату проведення та час початку перенесеного раніше першого матчу 1/4 фіналу Кубка України сезону 2014/2015 рр. між командами «Чорноморець» (Одеса) та «Дніпро» (Дніпропетровськ).
Матч не відбудеться в Одесі з міркувань безпеки / prosport-ru.tsn.ua
Матч відбудеться 1 квітня о 19.00, повідомляється на сайті УПЛ.
Гра відбудеться у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.
Спочатку гра повинна була відбудуться 4 березня, але на вимогу ГУ МВС України в Одеській області її перенесли з міркувань безпеки. У 2015-му році в Одесі поки не відбулося жодного матчу за участю ФК "Чорноморець".
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