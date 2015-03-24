Мішель Платіні переобраний президентом УЄФА на третій термін
На XXXIX Черговому Конгресі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішеля Платіні переобрали Президентом УЄФА на третій чотирирічний термін.
Платіні, який був єдиним кандидатом, підтримали делегати всіх 54 національних асоціацій УЄФА, повідомляє офіційний сайт Союзу.
Французький функціонер був обраний президентом європейського футбольного союзу на XXXI Черговому конгресі УЄФА у Дюссельдорфі у січні 2007 року. На XXXV Черговому конгресі УЄФА в Парижі в 2011 році його переобрали на другий термін.
Платіні подякував європейським національним асоціаціям за довіру, яку вони як і раніше надають. "Спасибі... Велике спасибі, - сказав він. - Спасибі вам за довіру і підтримку. Це означає для мене більше, ніж ви можете собі уявити".
"Як ви знаєте, моє переобрання означає, що я продовжу займати посаду віце-президента ФІФА наступні чотири роки, - додав Платіні. - Ми, європейці, хочемо бачити сильну ФІФА, яку поважають і яка поважає інших, оскільки ФІФА була і завжди буде головним органом футбольної влади".
XXXIX Черговий Конгрес УЄФА проходить у Відні (Австрія) 24 березня.
Конгрес також повинен буде обрати членів Виконкому УЄФА, затвердити щорічний звіт Президента УЄФА та Виконавчого комітету УЄФА, звіт адміністрації УЄФА і звіт УЄФА щодо стану рахунків за сезон 2013/14 і бюджет на фінансовий рік 2015/16. Крім того, з доповідями виступлять голови різних комітетів УЄФА, відповідальних за реалізацію політики УЄФА.