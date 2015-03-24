Українські фігуристи виступатимуть у трьох з чотирьох видів програми Чемпіонату світу

Команда буде представлена в танцях на льоду, чоловічому одиночному і жіночому одиночному катанні, повідомляє прес-служба Федерації фігурного катання України.

Танцювальний дует Олександра Назарова і Максим Нікітін у Шанхай їдуть в статусі бронзових призерів юніорського чемпіонату світу. На дебютному дорослому чемпіонаті Європи наші фігуристи зайняли 11-е місце.

У жіночому одиночному катанні Україну представлятиме 5-кратна чемпіонка України Наталія Попова. Для нашої прими - це четвертий чемпіонат світу в кар'єрі. На трьох попередніх українка була 17-ю в 2012 році в Ніцці, 15-й на змаганні в канадському Лондоні в 2013 році і 21-й на минулому ЧС-2014 в Саїтамі (Японія).

Останнім з українських фігуристів у боротьбу включиться в змаганнях чоловіків Ярослав Паніот. Він, як і наша танцювальна пара, дебютує в подібних змаганнях, щоправда, плани в нього і його тренера В'ячеслава Загороднюка дуже амбітні.

Чемпіонат світу з фігурного катання відбудеться в Шанхаї з 25 по 29 березня. Цей турнір вперше пройде в Китаї.

Призовий фонд змагань складе 710 тис. доларів США і на нього зможуть претендувати спортсмени, що посіли 1-12 місця.

В одиночному катанні у чоловіків і жінок переможці отримають по 45 тис. доларів, срібні призери - по 27 тис., бронзові - по 18 тис. Спортсмен(ка), що посіли 12-ті місця отримають по 2 тис. Чемпіони в змагання серед спортивних пар і танцювальних дуетів отримають по 67,5 тис. на двох. Срібні призери - по 40,5 тис., бронзові - по 27 тис. Посівши 12-ті місця - по 3 тис. на двох.