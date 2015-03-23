Сестри Музичук вийшли в третій раунд Чемпіонату світу з шахів

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

У другому раунді Ганна Музичук у двох партіях була сильнішою за росіянку Олександру Горячкіну - 1,5:0,5 очка. У свою чергу, Марія лише в додаткових партіях з укороченим контролем часу (бліці) здолала Моніку Сохо (Польща) - 3:1.

У той же час, Інна Гапоненко в трьох партіях на рівних боролася з досвідченою і титулованої Антуанетою Стефановою з Болгарії, програвши лише в повторній бліц-партії - 1,5:2,5 очки, а Ганна Ушеніна також у бліці поступилася Марі Себаг з Франції - 1,5:2,5 очки.

В 1/8 фіналу Ганна Музичук зіграє з Лелой Джавахішвілі (Грузія), а Марія спробує "помститися" Стефановій за поразку Гапонової.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з шахів серед жінок проходить в Сочі (Росія) з 16 березня по 7 квітня.