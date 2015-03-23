Юнацька збірна України з футболу програла другий матч поспіль відбору на Євро-2015

Підопічні Володимира Циткіна програли другий матч поспіль, повідомляє прес-служба ФФУ.

Початок матчу виявися невдалим для української збірної, і вже на 12-й хвилині наша збірна опинилась у ролі наздоганяючої. Суперники отримали право на штрафний удар, який вдало реалізував Пасслак. У першому таймі німці мали ще декілька гарних моментів, аби подвоїти рахунок, але воротар українців був на висоті.

По перерві малюнок гри особливо не змінився, збірна Німеччини більше володіла ініціативою і контролювала м’яч. Слід відзначити, що як і в першому таймі, найактивнішим у складі наших суперників був капітан команди Пасслак. «Синьо-жовті» намагалася контратакувати, але до реальної загрози воротам Фромманна не доходило. На 68-й хвилині зустрічі черговий стандарт біля воріт Шевчука призвів до другого голу в наші ворота. Цього разу м’яч на свій рахунок записав Гюль, який вийшов на поле у другому таймі. Ще за шість хвилин воротар українців Шевчук виявився безсилим після удару Шмідта – 0:3 на користь «Бундестім».

Ця поразка стала другою поспіль для збірної України (в матчі першого туру, 21 березня, наші хлопці поступилися італійцям - 0:1), яка позбавляє команду майже всіх шансів пробитися у фінальну частину ЧЄ-2015.

Для того, аби продовжити боротьбу за вихід у фінальний турнір першості Європи українцям потрібно перемагати з великим рахунком команду Словаччини й сподіватись на дві поразки поспіль команди Італіі - від Словаччини та Німеччини.

У заключному матчі еліт-раунду, який відбудеться 26 березня, українські футболісти зіграють проти збірної Словаччини.

Згідно регламенту змагань, переможці 8 групп, а також 7 володарів другого місця, показавших кращі результати в матчах з першою і третьою командами своєї групи, отримують путівки у фінальний етап.

У фінальній стадії чемпіонату Європи-2015 серед юнаків до 17 років, котра пройде з 6 по 22 травня в Болгарії, зіграють 16 найсильніших збірних.