Гімнастка Різатдінова виграла три золоті медалі в окремих вправах етапу Гран-прі у Франції

Всього, кримська спортсменка завоювала п'ять нагород у Тьє, повідомляє офіційний сайт змагань.

У фіналі вправи з м'ячем Різатдінова отримала від суддів оцінку 17,850 бала, випередивши Нету Рівкін з Ізраїлю - 17,650 і представницю Францію Ксенію Мустафаєву - 17,633. За вправу з булавами Різатдінова здобула 17,833 бали, розділивши першість з Мариною Дурундою з Азербайджану (аналогічний результат) і випередивши Мустафаєву - 17,767. А за вправу зі стрічкою Різатдінова здобула 17,900 бала, випередивши Дурунду (17,767) і Мустафаєву (17,750).

І тільки у вправі з обручем Різатдінова зайняла 2-е місце, отримавши оцінку 17,733. Вона пропустила вперед Рівкін (18,150), але випередила Дурунду (17,700).

Днем раніше українка також була першою у багатоборстві, завоювавши в загальній складності 4 золоті та 1 бронзову медалі.

Крім того, в останній день турніру у групових змаганнях збірна України перемогла у вправі з 5 стрічками, отримавши за свій виступ 16,550 бали. Друге місце тут посіла команда Іспанії (16.450), третє - Узбекистану - 16.400.