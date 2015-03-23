Бадмінтоністка Улітіна посіла 2-е місце на турнірі в Польщі

Наша спортсменка була посіяна організаторами під 5-м номером, але зуміла дійти до фіналу змагань, повідомляє прес-служба Федерації бадмінтону України.

Найсильніша бадмінтоністка України Улітіна у чвертьфіналі перемогла Євгенію Косетську (Росія, 79-а в світовому рейтингу) з рахунком 21:16, 19:21, 21:9. А в півфіналі чемпіонка України і лідер національної збірної здобула перемогу над другою ракеткою Данії Анною Тэей Мадсон (36-а у світовому рейтингу і 2-я сіяна на турнірі) з рахунком 22:20, 21:15.

У фіналі, де українка зустрічалася з Карін Шнаасе (Німеччина, 25-а у рейтингу, 1-а сіяна на турнірі) перевага була за суперницею, яка протягом 32 хвилин здобула перемогу - 21:19, 21:15.

Турнір у Польщі з призовим фондом 15 тис. доларів США є одним з найпрестижніших у світовому календарі Міжнародної федерації бадмінтону (BWF).