Гімнаст Верняєв завоював три нагороди на Турнірі чемпіонів у Німеччині

У двох вправах українець став найсильнішим, повідомляє офіційний сайт змагань.

У турнірі на паралельних брусах українець переміг з результатом 16,250 бала, випередивши, зокрема, колумбійця Жоссімара Орландо Кальво Морено (15,725) і голландця Епке Зандерланда (15,650). Всього, у кожному виді програми брали участь по 8 гімнастів.

У вправі на коні Верняєв переміг з результатом 15,550 бала, випередивши Донні Труенса з Бельгії (15,400) і француза Сіріла Томассона (15,200).

В опорному стрибку Верняєв по сумі двох спроб набрав 15,012 бала, посівши друге місце. Тут переміг Кензо Шираі з Японії з результатом 15,100. Третє місце на рахунку ще одного японця Коджі Яхамуро (15,000). Українець Ігор Радівілов посів у цій вправі 5-е місце з результатом 14,550.

Турнір у багатоборстві на цих змаганнях не проводився.