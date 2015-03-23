Гімнаст Верняєв завоював три нагороди на Турнірі чемпіонів у Німеччині

12:56, 23 березня 2015
Спорт
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У німецькому Коттбусі відбувся Turnier der Meister World Challenge Cup 2015 зі спортивної гімнастики, де українець Олег Верняєв завоював три медалі.

Олег Верняев (в центре) дважды поднимался на верхнюю ступень пьедестала почета в Коттбусе / turnier-der-meister.de

У двох вправах українець став найсильнішим, повідомляє офіційний сайт змагань.

У турнірі на паралельних брусах українець переміг з результатом 16,250 бала, випередивши, зокрема, колумбійця Жоссімара Орландо Кальво Морено (15,725) і голландця Епке Зандерланда (15,650). Всього, у кожному виді програми брали участь по 8 гімнастів.

У вправі на коні Верняєв переміг з результатом 15,550 бала, випередивши Донні Труенса з Бельгії (15,400) і француза Сіріла Томассона (15,200).

В опорному стрибку Верняєв по сумі двох спроб набрав 15,012 бала, посівши друге місце. Тут переміг Кензо Шираі з Японії з результатом 15,100. Третє місце на рахунку ще одного японця Коджі Яхамуро (15,000). Українець Ігор Радівілов посів у цій вправі 5-е місце з результатом 14,550.

Турнір у багатоборстві на цих змаганнях не проводився.

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