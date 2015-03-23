Українські дзюдоїсти здобули чотири медалі на Гран-Прі в Тбілісі

По дві нагороди завоювали представники чоловічої та жіночої команд, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Найвищу сходинку п'єдесталу пошани посіла Марина Черняк, яка у ваговій категорії до 48 кг не залишила жодних шансів суперницям. Зокрема, у фіналі вона була сильнішою за Джулію Фігуеру (Іспанія).

«Срібна» медаль на рахунку Світлани Ярьомки (+78 кг), яка у фіналі поступилася Сонг Ю (Китай).

Дві бронзові нагороди до скарбнички збірної Україні принесли чоловіки. Георгій Зантарая поступився у півфіналі змагань у ваговій категорії до 66 кг, де у фіналі Барух Шмаілов (Ізраїль) здолав Тумуркулега Даваадоржа (Монголія). У змагання суперважковаговиків (+100 кг.) Олександр Гордієнко також зупинився за крок до фіналу. Тут, у сутичці двох представників Грузіі Левані Матіашвілі був сильнішим за Адама Окруашвілі.

Етап Гран-прі в Грузії був другим в 2015-му році. Перший відбувся в лютому у Дюссельдорфі (Німеччина).