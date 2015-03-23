Збірні України та Росії не будуть розводити при жеребкуванні Євро-2016

За словами члена виконкому УЄФА Франтішека Лаурінеца при жеребкуванні команди цілком можуть потрапити в одну групу, повідомляє Fox sports з посиланням на Associated Press.

"Зустріч між цими збірними можлива на нейтральному полі, як в даному випадку у Франції. Ніяких проблем при цьому виникнути не повинно", - заявив чиновник.

На даний момент обидві команди посідають треті місця в турнірних таблицях своїх відбіркових груп і реально претендують на потрапляння в число учасників Євро-2016. На попередньому турнірі Євро-2012 обидві команди також брали участь в турнірі, але потрапили при жеребкуванні в різні групи. На ЧС-2014 потрапила збірна Росії, в той час як українці поступилися у матчах плей-офф відбіркового раунду команді Франції.

У той же час, у поточному розіграші Ліги Європи у фінальному матчі між собою можуть зійтися російський "Зеніт" (Санкт-Петербург) і один з українських клубів - київське "Динамо" або дніпропетровський "Дніпро". Фінальний матч турніру запланований на 27 травня у Варшаві (Польща).

Євро-2016 відбудеться з 10 червня по 10 липня 2016 року у Франції. Жеребкування фінальної частини турніру відбудеться 12 грудня.