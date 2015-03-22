Біатлоністка Семеренко виграла срібло малого Кришталевого глобуса в мас-старті і бронзу БХГ

У Ханти-Мансійську (Росія) завершилася остання гонка Кубка світу з біатлону сезону 2014/15, де в мас-старті українка Валентина Семеренко посіла 10-е місце, але за підсумками сезону зуміла зберегти в таблиці 2-е місце в заліку "мас-старт" і третє - у загальному заліку.

Українка невдало провела сьогоднішню гонку, допустивши три промахи на вогневих ребужах і показавши повільну швидкість. У підсумку вона фінішувала лише на 10-му місці, поступившись переможниці Лаурі Дальмайєр з Німеччини 53,3 секунди.

Разом з тим, заробленої раніше переваги їй вистачило для того, щоб зберегти 2-е місце в загальному заліку перегонів "мас-старт" за підсумками сезону - малому Кришталевому глобусі. На рахунку українки 210 балів і вона на 8 балів відстала від німкені Франциски Пройсс. Третє місце на рахунку Дар'ї Домрачевої з Білорусі - 206 балів.

У загальному заліку за підсумками сезону - великому Кришталевому глобусі - на рахунку українки 865 балів. Вона пропустила вперед Кайсу Маккарайнен з Фінляндії (1044) і Домрачеву, яка вперше в кар'єрі завоювала Кубок світу - 1092 бали.