Збірна України з міні-футболу вийшла у фінальну частину Євро-2016

У Баку (Азербайджан) завершився вирішальний матч відбірного турніру Євро-2016 з міні-футболу (футзалу), в якому збірна Азербайджану приймала команду України і програла з рахунком 2:3.

За підсумками перших 2-х турів групового змагання (матчі з Бельгією та Данією) у команди Азербайджану була краща різниця м'ячів, ніж у українців. Обидві команди двічі виграли - українці з загальною різницею 14:4, а господарі турніру, 14:3.

В останньому матчі збірну Азербайджану влаштовувала нічия і вони з самого спочатку віддали супернику ініціативу, граючи від оборони. Але, досить швидко були покарані за свій вибір. На 5-й хвилині гри рахунок відкрив Микола Білоцерківець, який прийняв м'яч спиною до воріт і з розвороту красивим ударом відправив м'яч під поперечину.

Основні події гри розгорталися у другому таймі. На 27-й хвилині Олександр Сорокін подвоїв перевагу своєї команди. Але, на 31-й, натуралізований бразилець Едуардо відквитав один м'яч і відродив інтригу в матчі - 1:2. Втім, через 2 хвилини, результативний удар через все поле вийшов у воротаря українців Євгена Іваняка, який відновив різницю в два м'ячі. Воротар вдарив по порожніх воротах супротивника, так як азербайджанці замінили воротаря на додаткового польового гравця. На останній хвилині ще один натуралізований бразилець Рафаел забив другий гол азербайджанської команди, але більшого господарям поля досягти не вдалося.

Таким чином, збірна України завоювала путівку у фінальний турнір чемпіонату Європи.

Фінальна стадія Євро-2016 з футзалу пройде з 2 по 13 лютого в Белграді (Сербія).