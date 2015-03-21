Біатлоністка Семеренко завоювала бронзу малого Кришталевого глобуса в гонках переслідування

У Ханти-Мансійську (Росія) завершилася гонка переслідування в рамках останнього етапу Кубка світу з біатлону сезону 2014/15, де українка Валентина Семеренко посіла 6-е місце, але стала 3-ю за підсумками заліку гонок переслідування всього сезону.

Українка у сьогоднішній гонці припустилася 1 промаху у стрільбі стоячи, але по дистанції йшла досить повільно й відстала від переможниці на 1 хвилину, 24,8 секунди. Чемпіонкою стала Дар`я Домрачева, яка випередила на останньому колі німкень Лауру Дальмайєр й Франциску Просс. Фінка Кайса Маккарайнен завершила гонку на 4-му місці.

У загальному заліку гонок переслідування Кубка світу Маккарайнен лише на 1 бал випередила Домрачеву - 348 проти 347. У Семеренко - 255 балів.

Семеренко також претендує на перемогу в заліку дисципліни мас-старт і на місце в трійці найсильніших у загальному заліку - великому Кришталевому глобусі.

Як повідомляв УНІАН, раніше в цьому сезоні українець Сергій Семенов виграв малий Кришталевий глобус у заліку індивідуальних гонок.