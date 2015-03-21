Футболісти українських клубів потрапили до символічної збірної УЄФА

Про це повідомляє Еспресо.TV із посиланням на офіційний сайт UEFA.

Союз європейських футбольних асоціацій відзначив захисника "Дніпра" Дугласа, взяти участь в історичному прориві дніпрян у чвертьфінал Ліги Європи.

Два футболісти в Команду тижня делегувало "Динамо" - Олег Гусєв і Андрій Ярмоленко по разу засмутили голкіпера "Евертона" Тіма Ховарда, а також протягом усього матчу постійно тримали в напрузі оборону "ірисок".

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Вся символічна збірна матчів 1/8 фіналу Ліги Європи виглядає так:

Дієго Бенальо ("Вольфсбург") - Бенуа Тремулінас ("Севілья"), Хосе Марія Басанта ("Фіорентина"), Дуглас ("Дніпро"), Мігель Брітос ("Наполі") - Матіас Фернандес ("Фіорентина"), Ліор Рафаелов ("Брюгге"), Вісенте Іборра ("Севілья"), Олег Гусєв ("Динамо" Київ) - Мохамед Салах ("Фіорентина"), Андрій Ярмоленко ("Динамо" Київ).