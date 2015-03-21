"Українські отамани" виграли матч WSB у "Китайських драконів"

У столичному Палаці спорту завершився матч 10-го туру Всесвітньої серії боксу, в якому "Українські отамани" приймали "Китайських драконів" і обіграли суперника з рахунком 4:1.

Результати матчевої зустрічі:

Азат Усеналієв, - Ху Джиангуан 49:46, 48:47,49:46

Олег Прудкий - Шан Джун- 47:49, 47:50, 46:50

Олег Зубенко - Хайшаер Таксмаімаіті- 48:47, 49:46, 50:45

Олександр Хижняк - Ши Гуоджун- 50:45, 50:45, 50:45

Ігор Шевадзуцький - Вонг Жибао - бій перерваний після 3-го раунду за рішенням лікаря через травму китайського спортсмена.

В іншому матчі дня в цій групі Команда Росії" вдома програла "Кубинським приборкувачам" з рахунком 1:4. Таким чином, після 10 турів в українців 20 очок, росіян - 21, кубинців - 30. Команди займають 1-3 місця в турнірній таблиці.