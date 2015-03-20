Тренер збірної Іспанії дель Боске оголосив склад на матч з Україною

Головний тренер чинних чемпіонів Європи та екс-чемпіонів світу з футболу збірної Іспанії Вісенте дель Боске оголосив склад команди з 23 гравців, які будуть готуватися до матчів зі збірними України та Нідерландів, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Іспанії.

В обоймі команди значаться 23 виконавця.

Склад виглядає наступним чином:

воротарі - Ікер Касільяс («Реал»), Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Серхіо Асенхо («Вільярреал»).

захисники - Хуанфран («Атлетико»), Хорді Альба («Барселона»), Даніель Карвахаль («Реал»), Жерар Піке («Барселона»), Марк Бартра («Барселона»), Серхіо Рамос («Реал»), Рауль Альбіоль («Наполі»), Мікель Сан Хосе («Атлетик»).

півзахисники - Хуан Бернат («Баварія»), Маріо Суарес («Атлетико»), Серхіо Бускетс («Барселона»), Давид Сільва («Манчестер Сіті»), Сеск Фабрегас («Челсі»), Санті Касорла («Арсенал»), Андрес Іньєста («Барселона»), Коке («Атлетико»), Іско («Реал»), Вітоло («Севілья»).

нападники - Педро Родрігес («Барселона»), Дієго Коста («Челсі»), Альваро Мората («Ювентус»).

Як повідомляв УНІАН, 27 березня збірна Іспанії проведе матч відбіркового циклу Євро-2016 з командою України, а 31 березня - товариську гру з командою Нідерландів.