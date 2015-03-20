Жеребкування Ліги Європи: "Динамо" - "Фіорентина", "Дніпро" - "Брюгге"

У штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування Ліги Європи УЄФА, згідно якого своїх суперників дізналися київське "Динамо" та дніпропетровський "Дніпро".

"Динамо" зіграє з італійською "Фіорентиною", а "Дніпро" - з бельгійським "Брюгге"

За регламентом змагань всі 8 команд, які брали участь у жеребкуванні не були посіяні і могли зустрітися кожна з кожною. Але, враховуючи ситуацію, що склалася між Росією та Україною, УЄФА розвів команди двох країн - "Зеніт" (Санкт-Петербург) і "Динамо" з "Дніпром".

В інших парах зіграють "Севілья" (Іспанія) - "Зеніт" (Росія) і "Вольфсбург" (Німеччина) - "Наполі" (Італія).

Матчі 1/4 фіналу відбудуться 16 і 23 квітня. Українські клуби перші матчі проводять на своєму полі.