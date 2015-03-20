"Дніпро" вийшов до чвертьфіналу Ліги Європи

В Амстердамі (Нідерланди) завершився матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи, в якому "Аякс" приймав дніпропетровський "Дніпро" і виграв з рахунком 2:1, програвши за сумою двох матчів за рахунок гола "Дніпра" на чужому полі. Загальний рахунок протистояння нічийний - 2:2.

Доля двоматчевого протистояння була вирішена в додатковий час.

"Аякс" мав перевагу в основний час гри і зумів його реалізувати на 60-й хвилині, коли гол забив Ріхедлі Базур. Більше голів у основний час забито не було. А враховуючи той факт, що "Дніпро" також виграв на своєму полі з рахунком 1:0, командам належало провести додаткові 30 хвилин і, при необхідності, серію пенальті.

До пенальті справа так і не дійшла. Вже на 7-й хвилині додаткового часу Євген Коноплянка забив вирішальний гол. Федорчук протягнув м'яч до штрафного майдачнику суперника і віддав пас на фланг Коноплянці, а той, змістившись ближче до центру, точно пробив під дальню штангу. Воротар Сіллессен був безсилим допомогти своїй команді. У час, що залишився голландцям необхідно було забивати два голи, але вони лише одного разу вразили ворота Дениса Бойка. На 117-й хвилині гол забив Міке Ван дер Хорн, оформивши перемогу своєї команди в матчі, але не в усьому протистоянні команд.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні в чвертьфінал Ліги Європи вийшло київське "Динамо".

Суперників по чвертьфіналу обидві українські команди дізнаються у п'ятницю, 20 березня, під час жеребкування, яке пройде в штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні.