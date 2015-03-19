"Динамо" розтрощило "Евертон" в матчі Ліги Європи

У Києві завершився матч Ліги Європи, в якому "Динамо" розгромило англійський "Евертон" з рахунком 5:2 і вийшло в чвертьфінал турніру.

Голи у складі "Динамо" забили Андрій Ярмоленко, Лукаш Теодорчик, Мігель Велозу, Олег Гусєв і Виторину Антунеш. У англійців відзначилися - Ромелу Лукаку і Філ Ягєлка.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за перебігом протистояння.

Таким чином, "Динамо" виграло по сумі двох матчів - 6:4.

Свого суперника по чвертьфіналу кияни дізнаються у п'ятницю, 20 березня, під час жеребкування, яке пройде в штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні.