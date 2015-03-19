Фінал Чемпіонату світу з футболу 2022 року в Катарі пройде взимку

Таке рішення прийняв виконком FIFA, засідання якого проходить в Цюріху.

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Така пропозиція прозвучала ще в лютому. Головним аргументом було те, що влітку в Катарі занадто жарко, щоб грати в футбол на такому високому рівні, передає Бі-бі-сі.

У лютому в Досі на засіданні робочої групи ЧС-2022 було запропоновано провести Чемпіонат світу в листопаді-грудні. Пропоновані дати отримали повну підтримку всіх шести конфедерацій. Президент FIFA Йозеф Блаттер виступав за проведення фіналу чемпіонату світу 18 грудня, в той час як UEFA хотів 23 грудня, оскільки більш ранній фінал вплине на проведення відбіркових матчів Ліги націй. Остаточні дати проведення турніру поки не відомі.