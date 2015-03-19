"Шахтар" зіграє в півфіналі Юнацької ліги УЄФА з бельгійським "Андерлехтом"

17:20, 19 березня 2015
Спорт
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Визначилися чотири найсильніші юнацькі команди Європи.

У півфіналі Юнацької ліги УЄФА "Шахтар" чекає поєдинок з "Андерлехтом", а через три дні переможець цієї пари у фіналі зіграє з найсильнішим у протистоянні італійської "Роми" та англійського "Челсі", повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Як і в 2014-му році, коли трофей здобула "Барселона", обидва півфінальні матчі та фінал відбудуться в рамках міні-турніру на стадіоні "Коловре" навпроти штаб-квартири УЄФА у Ньоні (Швейцарія).

Драматична виїзна перемога "Шахтаря" над "Бенфікою" в серії пенальті в чвертьфіналі дозволила донеччанам потрапити до квартету кращих. Склад фінального турніру нинішнього сезону разюче відрізняється від минулорічного, в якому брали участь "Шальке" (Німеччина), "Реал" (Іспанія), "Бенфіка" (Португалія) і "Барселона" (Іспанія).

Суперником підопічних Валерія Кривенцова стануть юнаки "Андерлехта", які перемогли вдома португальський "Порту" на очах 13 162 глядачів, що стало рекордом відвідуваності змагань.

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