Чотири українські шахістки вийшли у другий раунд Чемпіонату світу

Три українки вийшли до другого кола після перемоги в двох основних партіях, а Марія Музичук здолала свою суперницю в додаткових партіях, повідомляє офіційний сайт турніру.

Ганна Ушеніна з рахунком 1,5:0,5 перемогла Чжан Сіовен (Китай). З таким же рахунком Ганна Музичук обіграла Аміну Мізяут (Алжир), а Інна Гапоненко - свою співвітчизницю Наталю Жукову.

Марія Музичук, яка програла в перший день канадці Юань Юаньлінь, зуміла через добу взяти реванш у суперниці і зрівняти рахунок у матчі. А в бліці, Музичук спочатку виграла чорними фігурами а потім білими звела партію внічию - 2,5:1,5 очка.

Чемпіонат світу з шахів серед жінок проходить в Сочі з 16 березня по 7 квітня.