Чотири українські шахістки вийшли у другий раунд Чемпіонату світу
17:11, 19 березня 2015Спорт
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У Сочі (Росія) завершився перший раунд Чемпіонату світу з шахів серед жінок, за підсумками якого боротьбу продовжать чотири українські шахістки.
Марія Музичук здолала канадку тільки в партії з укороченим контролем часу / sochi2015.fide.com
Три українки вийшли до другого кола після перемоги в двох основних партіях, а Марія Музичук здолала свою суперницю в додаткових партіях, повідомляє офіційний сайт турніру.
Ганна Ушеніна з рахунком 1,5:0,5 перемогла Чжан Сіовен (Китай). З таким же рахунком Ганна Музичук обіграла Аміну Мізяут (Алжир), а Інна Гапоненко - свою співвітчизницю Наталю Жукову.
Марія Музичук, яка програла в перший день канадці Юань Юаньлінь, зуміла через добу взяти реванш у суперниці і зрівняти рахунок у матчі. А в бліці, Музичук спочатку виграла чорними фігурами а потім білими звела партію внічию - 2,5:1,5 очка.
Чемпіонат світу з шахів серед жінок проходить в Сочі з 16 березня по 7 квітня.
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