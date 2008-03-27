Шацьких допоміг узбекам переграти Саудівську Аравію

В Азії повним ходом іде кваліфікація до Чемпіонату світу 2010 року. Другу перемогу поспіль узбеки святкували у Ташкенті. Попри статус аутсайдера, команді Шацьких вдалося завдати одного з найбільших ляпасів в історії збірної Саудівської Аравії.

За мить до завершення першого тайму ворота аравійців розпакував Тимур Кападзе. Щойно команди повернулися на поле, як форвард "Динамо" (Київ) Максим Шацьких подвоїв рахунок. Підсумкову крапку в грі поставив Сергій Джепаров. Він реалізував пенальті за гру рукою у власному штрафному Валіза Джахдалі.

3:0 – Узбекистан очолив четверту відбірну групу. Другу позицію ділять сінгапурці та аравійці, які мають по одному тріумфу. На дні із бубликом у графі перемог Ліван.

ICTV