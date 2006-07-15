Спортивний трибунал Італії покарав три відомі футбольні клуби

Спортивний трибунал Італії у п`ятницю ухвалив рішення відправити «Ювентус», «Фіорентіну» і «Лаціо», що замішані в корупційному скандалі, до серії В, повідомляє Reuters.

Трибунал також позбавив "Мілан" 44 очок, що дозволить клубу залишитися в серії А, але залишить без місця в Лізі чемпіонів. З "Ювентуса" також було знято звання чемпіона Італії 2005 і 2006 років.

Трибунал вирішив, що всі чотири клуби почнуть наступний сезон із штрафним гандикапом: "Ювентус" стартує в серії В з мінус 30 очками, що фактично позбавляє його шансів повернутися до вищої ліги за один сезон. "Мілан" почне виступи в серії А з мінус 15 очками. У серії В "Фіорентіна" вже позбавлена 12 очок, а "Лаціо" - 7.

Крім покарань для клубів, трибунал також заборонив ряду співробітників команд обіймати будь-які посади, пов`язані з футболом, на різні терміни.

Колишній генеральний менеджер "Ювентуса" Лучано МОГГІ, який опинився в центрі скандалу, був відлучений від гри на п`ять років, а колишній президент федерації футболу Італії Франко КАРРАРО - на чотири з половиною роки.

Клуби заявили про намір подати апеляцію на це рішення.

Якщо вердикт трибуналу буде підтримано у всіх інстанціях, то міланський "Інтер" і "Рома" напряму потраплять до групового етапу Ліги чемпіонів наступного сезону, а "Палермо" і "Кьєво" почнуть виступи в найпрестижнішому клубному турнірі Європи з кваліфікаційного раунду.

Поки що немає рішення про те, хто займе місця "Ювентуса", "Лаціо" і "Фіорентіни" в серії А, хоча очікується, що це будуть "Лечче", "Мессіна" і "Тревізо", що зайняли останні місця в минулому чемпіонаті.

Скандал в італійському футболі вибухнув в травні після публікації підслуханих телефонних розмов між колишнім співробітником "Ювентуса" і представником італійських футбольних властей, які обговорювали призначення суддів на матчі.