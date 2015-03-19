Усик проведе бій з росіянином Князєвим

Головним боєм вечора стане поєдинок Інтерконтинентального чемпіона за версією WBO у важкій вазі Олександра Усика та чинного чемпіона Росії в першій важкій вазі Андрія Князева, повідомляє прес-служба К2.

В цьому бою Усик відстоюватиме свій чемпіонський титул.

«Контракти підписані і ми офіційно заявляємо про майбутній поєдинок, - зазначив генеральний директор K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк. - Нинішній суперник Усика - російський боксер Андрій Князєв, який володіє титулом Чемпіона Росії в першій важкій вазі. Регламент поєдинку - 10 раундів. Андрій входить в ТОП-15 рейтингу WBO, в той час як Усик займає позицію в ТОП-3 цього ж рейтингу. Суперник має непогану особисту статистику - 11 перемог у 12 поєдинках на профі-рингу, 6 боїв завершив нокаутами. Наша головна мета - титул Чемпіона світу, і перемога в цьому поєдинку наблизить нас до цього».

Востаннє Князєв виходив у ринг у вересні минулого року проти грузинського боксера Шалви Джомардашвілі. В результаті бою міцний опонент Князєва змушений був капітулювати у 4-му раунді. Ця перемога принесла російському боксеру титул WBO Oriental і місце в ТОП-15 світового рейтингу WBO.

Для Олімпійського чемпіона Олександра Усика це вже сьомий поєдинок у професійній кар'єрі. В грудні 2014 року Олександр провів перший захист титулу, отримавши перемогу над досвідченим південноафриканцем Дені Вентером технічним нокаутом в дев'ятому раунді.