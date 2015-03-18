"Барселона" та "Ювентус" вийшли у чвертьфінал Ліги чемпіонів

В іспанській Барселоні і німецькому Дортмунді завершилися матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в яких "Барселона" обіграла англійський "Манчестер Сіті" (1:0), а італійський "Ювентус" був набагато сильнішим за німецьку "Боруссію" - 0:3.

Переможці цих матчів і вийшли у чвертьфінал.

"Барселона" після гостьової перемоги в Манчестері (2:1) обіграла суперника і на своєму полі. Гра проходила з помітною перевагою каталонської команди, а втілити її в гол вона зуміла в середині першого тайму. На 31-й хвилині відзначився Іван Ракітіч. Після цього "Барселона" мала ще безліч шансів для того, щоб збільшити свою перевагу, але жоден з них не використала.

У свою чергу, "Ювентус" прибув у Дортмунд маючи в запасі перемогу на своєму полі з рахунком 2:1. Гра в Дортмунді вважалася вкрай цікавою і непередбачуваною, але на ділі гості мали велику перевагу. У першому таймі гол забив Карлос Тевес, а в другому Альваро Мората подвоїв перевагу "Юве", після чого Тевес зробив дубль і довів рахунок до великого.

У п'ятницю, 20 березня, у штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.